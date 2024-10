Pune Highway: सामने अचानक दोपहिया वाहन?, दो बसों में टक्कर?, 2 की मौत और 64 घायल, सवार थे 110 लोग

Highlights बस डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बस से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि दोनों बसों में कुल 110 से अधिक यात्री सवार थे। बसों में सवार 64 अन्य लोग घायल हो गए, अस्पताल ले जाया गया।

Pune Highway: महाराष्ट्र में पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर राज्य परिवहन की दो बसों के आपस में टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई और 64 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सोमवार की शाम करीब पांच बजे पुणे जिले के वरवंद गांव के पास हुई। पुलिस निरीक्षक नारायण देशमुख ने बताया कि पुणे जा रही महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की एक बस सोलापुर की ओर जा रही एक बस से टकरा गई।

उन्होंने बताया, ‘‘पुणे जा रही बस के सामने अचानक एक दोपहिया वाहन आ गया और जब वाहन चालक ने दोपहिया वाहन पर सवार को टक्कर से बचाने के लिए अपना रुख बदला तो बस डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बस से टकरा गई।’’

अधिकारी ने बताया कि दोनों बसों में कुल 110 से अधिक यात्री सवार थे। उन्होंने कहा, ‘‘दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों बसों में सवार 64 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया।’’ अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की जांच की जा रही है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मंगलवार की सुबह ट्रक में आग लगने से चालक और उसके सहायक की जलने से मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में सुबह करीब आठ बजे हुई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमन सिंह राठौर ने बताया, "ट्रक में आग लग गई और चूंकि उसका चालक और क्लीनर बाहर नहीं आ सके, इसलिए उनकी जलने से मौत हो गई।"

उन्होंने बताया कि प्याज लेकर ट्रक बीजापुर (कर्नाटक) से फरीदाबाद (हरियाणा) जा रहा था। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान हरियाणा निवासी चालक रिजवान अंसारी और छत्तीसगढ़ निवासी क्लीनर मोनू बदक के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

हैदराबाद में एक घर में रखे पटाखों में आग लग जाने से एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की दम घुटने के कारण मौत हो गई, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि सोमवार देर रात जब परिवार भोजन तैयार कर रहा था तभी अचानक गैस चूल्हे से निकली चिंगारी पटाखे के डिब्बे पर जा गिरी।

