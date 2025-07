Pune: बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने बैंक में की खुदखुशी, सुसाइड नोट में वर्क प्रेशर को बताया जिम्मेदार

Pune Suicide: वर्क प्रेशर के कारण आत्महत्या की कई घटनाएं बीते कुछ समय में देखने को मिल रही है। बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम को लेकर दबाव महसूस कर रहे कर्मचारियों की मानसिक स्थिति इस कदर बिगड़ जाती है कि वह ऐसा कदम उठा लेते हैं। इस समस्या को लेकर एक बार फिर झकझोर देने वाली घटना घटित हुई है। दरअसल, पुणे जिले के बारामती कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के मुख्य प्रबंधक ने गुरुवार रात बैंक परिसर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी शिवशंकर मित्रा (52) के रूप में की है।

घटना की सूचना मिलने के बाद, पुणे ग्रामीण पुलिस के बारामती सिटी पुलिस स्टेशन की एक टीम जाँच के लिए मौके पर पहुँची। पुलिस ने बताया कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें मित्रा ने लिखा है कि उन्होंने "बैंक के काम के दबाव" के कारण यह कदम उठाया। मित्रा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया।

बारामती सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक विलास नाले ने कहा, "मित्रा बारामती स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 11 जुलाई, 2025 को स्वास्थ्य समस्याओं और काम के दबाव का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। हमें बैंक से उनके त्यागपत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है।"

बारामती पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मित्रा 11 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों और काम के बोझ का हवाला देते हुए बैंक के मुख्य प्रबंधक पद से इस्तीफा देने के बाद नोटिस अवधि पूरी कर रहे थे।

Here is the Suicide Note of Departed Soul. This is not Suicide but #ProvocativeMurder by Merciless Bank Management. Deceased Chief Manager's Family member should file FIR against @BankofBarodaCEO, RM, ZM,CGM and all should be trialed prosecuted under BNS 108 Abetment to Suicide… https://t.co/G5CRJfM9xKpic.twitter.com/URmEVVEVUZ