पैगंबर विवादः हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने जलाया भाजपा का दफ्तर, पांचला बाजार में दुकान में लगाई आग, पुलिसकर्मियों पर हुआ पथराव

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पांचला बाजार में शनिवार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने जिले के एक दुकान में आग लगा दी। सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मियों को आग बुझाते देखा जा सकता है।

प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने पर पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ ही रघुदेवपुर में प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस पर पथराव किया फिर भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में भाजपा कार्यालय का बाहरी हिस्सा प्रभावित हुआ है वहींअंदर मौजूद कई सामान जलकर खाक हो गए।

Howrah, West Bengal | BJP office in Raghudevpur affected in the aftermath of fresh clash that broke out between police and a group of protesters, earlier today. pic.twitter.com/XpU3FyPQqK

गौरतलब है कि भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को हावड़ा जिले के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

WB | Police attempt to douse fire after a fresh clash broke out b/w police & protesters in Panchla Bazaar, Howrah



Sec 144 CrPC imposed in & around the stretches of National Highways & Railway Stations under the jurisdiction of Uluberia-Sub Division, Howrah extended till June 15 pic.twitter.com/tmBYROTz5M