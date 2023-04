Atiq-Ashraf murder case: अतीक-अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही SIT ने 40 फुटेज जुटाए, पांच पुलिसकर्मी निलंबित, जानें हर अपडेट

Highlights एसएचओ अश्वनी कुमार सिंह, एक उप निरीक्षक और तीन कांस्टेबल को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी की जांच में दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर यह कदम उठाया गया है। अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) सतीश चंद्र के नेतृत्व में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की है।

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुयी हत्या के मामले में शाहगंज थाना के एसएचओ अश्वनी कुमार सिंह समेत पांच पुलिसकर्मियों को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी सूचना दी। इस बीच एसआईटी ने 40 फुटेज जुटा लिए हैं।

#WATCH | Police take the three shooters of Mafia brothers Atiq-Ashraf to Prayagraj CGM court, to seek their remand for questioning #UttarPradesh pic.twitter.com/R4pc3vr2XV

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अतीक और अशरफ हत्या मामले में शाहगंज थाना के एसएचओ अश्वनी कुमार सिंह, एक उप निरीक्षक और तीन कांस्टेबल को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि एसआईटी की जांच में दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर यह कदम उठाया गया है।

#WATCH Police bring the three shooters who killed gangster-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf to Prayagraj CJM court in Uttar Pradesh.



The police are seeking their remand for questioning in the case. pic.twitter.com/WSjFurPNHB