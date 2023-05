गोंडा में जमीन विवाद को लेकर प्रधान को दिनदहाड़े दबंग ने मारी गोली, मौके पर ही मौत, क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 26, 2023 07:56 AM

पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोली लगने के बाद वह मौके पर ही गिर गए और आरोपी फरार हो गया। उन्होंने बताया कि घायल प्रधान को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

तस्वीरः सोशल मीडिया वीडियो स्क्रीनशॉट