दिल्ली के पॉश कॉलोनी में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, पुलिस को लूटपाट का शक

Highlights दक्षिणी दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी लूटपाट के इरादे से हत्या का शक मृतक पूर्व एमसीडी इंजीनियर था

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में एक बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने पुलिस को हत्या की सूचना दी। बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे पुलिस को सूचना दी गई। मामले का संज्ञान लेते हुए मौके से पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई।

पुलिस के अनुसार फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में रहने वाले मृतक का नाम सतीश भारद्वाज है और वह 75 वर्ष के थे। उनकी लाश घर में जिस हालत में थी, पुलिस को शक है कि मामला लूटपाट का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, घर में सारा सामान बिखरा हुआ था और ये चोरी का मामला लगता है, जिसमें बदमाशों ने चोरी के इरादे से सतीश की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

