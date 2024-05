Noida Daughter Murder: तूने बेटी को जन्म दिया!, पति हरेंद्र गिरी ने 34 वर्षीय पत्नी रीना को सिर पर ईंट मार कर हत्या की, अयोध्या से अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 16, 2024 07:09 AM

Noida Daughter Murder: मृतक के भाई ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि रीना के पति हरेंद्र गिरी उर्फ सोनू ने लड़की पैदा होने के कारण उसकी बहन की 13 मई को सिर पर ईंट मार कर हत्या कर दी।