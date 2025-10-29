ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: October 29, 2025 15:48 IST2025-10-29T15:48:16+5:302025-10-29T15:48:26+5:30

थाना बीटा-2 क्षेत्र में मंगलवार को सड़क पर कई लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

Noida Beta 2 Youth Beaten Car Rider on Road, Video Goes Viral | ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Highlightsग्रेटर नोएडा में बीच सड़क युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Noida Crime News: थाना बीटा-2 क्षेत्र में मंगलवार को सड़क पर कई लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मीडिया प्रभारी ने बताया कि सतीश नामक व्यक्ति ने थाना बीटा-2 में शिकायत दर्ज कराई कि विनीत और राजेंद्र सहित आधा दर्जन लोगों ने उसके साथ मंगलवार को थाना क्षेत्र के चाई-4 सेक्टर में एक सोसाइटी के पास मारपीट की और उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आज दो आरोपियों- विनीत और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया तथा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान पता चला कि तीन दिन पूर्व ग्राम चुहड़पुर में एक व्यक्ति के यहां कुआं पूजन का कार्यक्रम हो रहा था। वहां पीड़ित सतीश कार्यक्रम में शामिल होने गया था। गिरफ्तार आरोपी विनीत के पिता ओमप्रकाश भी वहां गए थे। ओमप्रकाश और सतीश में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि विवाद के बीच सतीश ने ओमप्रकाश को थप्पड़ मार दिया और इसका बदला लेने के लिए विनीत अपने साथियों के साथ मंगलवार को थाना बीटा-2 क्षेत्र पहुंचा और पीड़ित के साथ मारपीट की। इस घटना का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने नोएडा पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

Web Title: Noida Beta 2 Youth Beaten Car Rider on Road, Video Goes Viral

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoweirdNoida Policeuttar pradeshवायरल वीडियोअजब गजबउत्तर प्रदेश