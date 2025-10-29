ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: October 29, 2025 15:48 IST2025-10-29T15:48:16+5:302025-10-29T15:48:26+5:30
थाना बीटा-2 क्षेत्र में मंगलवार को सड़क पर कई लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
Noida Crime News: थाना बीटा-2 क्षेत्र में मंगलवार को सड़क पर कई लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मीडिया प्रभारी ने बताया कि सतीश नामक व्यक्ति ने थाना बीटा-2 में शिकायत दर्ज कराई कि विनीत और राजेंद्र सहित आधा दर्जन लोगों ने उसके साथ मंगलवार को थाना क्षेत्र के चाई-4 सेक्टर में एक सोसाइटी के पास मारपीट की और उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आज दो आरोपियों- विनीत और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया तथा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
शो विंडो सिटी #नोएडा में सरेराह गाड़ी से खींचकर गुंडे लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं…— Mamta Tripathi (@MamtaTripathi80) October 29, 2025
थाना बीटा-2 का मामला है, वैसे इस इलाके में मारपीट होना आम बात है।
शहर में तैनात ज़्यादातर कोतवाल साहिबान ऐसे मामलों को क्राइम की श्रेणी में ही नहीं रखते “जबतक गोली ना चल जाए, तब तक बेकार… pic.twitter.com/VyxZBypr7B
अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान पता चला कि तीन दिन पूर्व ग्राम चुहड़पुर में एक व्यक्ति के यहां कुआं पूजन का कार्यक्रम हो रहा था। वहां पीड़ित सतीश कार्यक्रम में शामिल होने गया था। गिरफ्तार आरोपी विनीत के पिता ओमप्रकाश भी वहां गए थे। ओमप्रकाश और सतीश में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि विवाद के बीच सतीश ने ओमप्रकाश को थप्पड़ मार दिया और इसका बदला लेने के लिए विनीत अपने साथियों के साथ मंगलवार को थाना बीटा-2 क्षेत्र पहुंचा और पीड़ित के साथ मारपीट की। इस घटना का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने नोएडा पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।