निक्की-साहिल के शादीशुदा होने पर पिता सुनील यादव ने जताई हैरानी, शादी कराने वाला पुजारी आया सामने, कही ये बात

Nikki Yadav Murder: निक्की यादव के पिता सुनील यादव ने इस बात से अंजान होने का दावा किया कि उनकी बेटी और आरोपी साहिल गहलोत ने 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। वहीं शादी कराने वाले पुजारी ने भी इसकी पुष्टि की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि निक्की की गला घोंटकर हत्या करने वाला आरोपी साहिल ने उसके साथ गुप्त शादी की थी।

एएनआई ने पुलिस के हवाले से बताया है कि निक्की की हत्या की साजिश में साहिल के परिवार वाले भी शामिल थे। उनको शादी के बारे में पहले से ही पता था। और हत्या की साजिश में साहिल का साथ दिया। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सबूतों को मिटाने का भी आरोप है।

उधर, निक्की के पिता सुनील यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा- निक्की और साहिल की शादी के बारे में परिवार में किसी को कुछ नहीं पता था। हमें विश्वास नहीं होता। हत्या में शामिल सभी लोगों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।

Nikki Yadav murder case | No one in the family knew anything about Nikki & Sahil’s marriage. We don’t believe it. All those who’re involved in the murder must get maximum punishment: Sunil Yadav, Nikki Yadav’s father pic.twitter.com/PfffqpGJSW