पांच लाख के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कुलविंदरजीत सिंह अरेस्ट, 2019 से था फरार, कई मामले में वांछित

Highlights पांच लाख रुपये के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। साजिश रचने समेत अनेक आतंकवादी मामलों में शामिल और वांछित था। एनआईए ने उसके बारे में सूचना देने पर पांच लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे से पांच लाख रुपये के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहे कुलविंदरजीत सिंह उर्फ ‘खानपुरिया’ को शुक्रवार को बैंकॉक से यहां पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया।

