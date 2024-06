Muzaffarnagar Encounter: बिहार के वॉन्टेड गैंगस्टर का मुजफ्फनगर में एनकाउंटर, यूपी-बिहार STF ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन

Muzaffarnagar Encounter: उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष कार्य बल ने एक कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया है। साझा ऑपरेशन के तहत किए गए एनकाउंटर में वॉन्टेड गैंगस्टर नीलेश राय को गोली मारी गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यह घटना मुजफ्फरनगर के रतनपुरी इलाके में हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2.25 लाख रुपये के इनामी बिहार के बदमाश नीलेश राय को मार गिराया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक (यूपी एसटीएफ और कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले राय के खिलाफ 16 मामले दर्ज थे। वह हत्या, लूट और जबरन वसूली समेत कई मामलों में आरोपी था। उन्होंने बताया कि आज यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और बिहार एसटीएफ के संयुक्त अभियान में मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई।

अधिकारी ने बताया, "मुठभेड़ में बिहार का कुख्यात अपराधी नीलेश राय, जो बेगूसराय का रहने वाला है और जिस पर बिहार सरकार ने 2.25 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।"

