Bigg Boss 17: डोंगरी में मुनव्वर फारुकी के स्वागत ने बढ़ाई 'अरबाज' की मुसीबत, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

Bigg Boss 17: बिग बॉस-17 के विजेता मुनव्वर फारुकी के प्रशंसक पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, मुनव्वर के प्रशंसक की पहचान अरबाज यूसुफ खान (26) के रूप में हुई है। मुनव्वर के प्रशंसक पर आरोप है कि उसने रोड शो के दौरान गैर-कानूनी रूप से ड्रोन का इस्तेमाल किया।

दरअसल, बिग बॉस-17 का फाइनल में मुनव्वर फारुकी और अभिषेक कुमार पहुंचे थे। 3 महीने चले इस शो को मुनव्वर ने जीता। मुनव्वर को 50 लाख रुपये का इनाम भी मिला है। मुनव्वर ने अपनी इस जीत को फैंस के साथ शेयर की। इधर जब वह डोंगरी पहुंचे तो उनके स्वागत में सड़कों पर उनके समर्थकों का सैलाब आया। हर कोई एक बार मुनव्वर से मिलना चाहता था।

सोशल मीडिया कई वीडियो और फोटो शेयर की गई। इस दौरान उनका एक प्रशंसक गैरकानूनी रूप से पूरे कार्यक्रम को शूट कर रहा था। पुलिस के अनुसार, ड्रोन कैमरा संचालक ने डोंगरी में जश्न के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ड्रोन कैमरे को पुलिस ने जब्त कर लिया है।

ड्रोन के उपयोग के संबंध में नियमों के उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इससे पहले, पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन कैमरों सहित उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मुनव्वर फारुकी ने 28 जनवरी को बिग बॉस 17 जीता। मुनव्वर और अभिषेक रियलिटी शो के अंतिम दो सदस्य थे। मन्नारा चोपड़ा शो की दूसरी रनरअप रहीं और अंकिता लोखंडे ने चौथा स्थान हासिल किया। ग्रैंड फिनाले की मेजबानी सलमान खान ने की और इस कार्यक्रम में कई लोकप्रिय सेलेब्स शामिल हुए।

शो के फाइनलिस्ट अपने रिश्तेदारों के साथ जश्न मना रहे हैं और इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

