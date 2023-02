मुंबई: गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाला 'मुच्छड़ पानवाला' का मालिक हुआ गिरफ्तार, यह है वजह-जानें पूरा मामला

Highlights मुंबई मायानगरी के प्रसिद्ध मुच्छड़ पानवाला शॉप के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लाखों की कीमत में बैन ई-सिगरेट मिले है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उसके यहां एनसीबी ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया था।

मुंबई: राज्य के जानें माने पान बेचने वाले और मुच्छड़ पानवाला शॉप के मालिक शिवकुमार तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, मुंबईक्राइम ब्रांच की एंटी नॉरकोटिक्स सेल ने तिवारी की दुकान पर रेड मारी थी जिसे वहां से कुछ प्रतिबंधित ई-सिगरेट मिली है।

ऐसे में तिवारी से पूछताछ की गई है जिसके बाद उसके गोदाम का पता लगा था। मौके पर जब नॉरकोटिक्स सेल वहां पहुंची तो करीब 15 लाख की ई-सिगरेट बरामद हुई है। इसके बाद नॉरकोटिक्स सेल ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, नॉरकोटिक्स सेल ने जब मुच्छड़ पानवाला के दुकान पर रेड मारी थी तो उन्हें वहां से गोदाम की जानकारी मिली थी। इसके बाद गोदान को चेक किया गया तो वहां से 947 ई-सिगरेट मिली है जिसकी कीमत करीब 13 लाख और 56 हजार बताई जा रही है। यही नहीं मुच्छड़ पानवाला के यहां से नॉरकोटिक्स सेल ने 699 हुक्का पैकेट समेत 15 लाख 80 हजार की कोकीन और एमडी ड्रग्स भी बरामद की है।

Maharashtra | The Anti-Narcotics Cell of Mumbai Police has arrested Shivkumar Tiwari, the owner of 'Muchhad Paanwala' following the recovery of banned e-cigarettes worth Rs 15 lakhs during action at his Khetwadi branch. He has been handed over to PS VP Road pic.twitter.com/OLF6GrbUSv