MP Mass Murder: 21 को शादी, 29 को पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से किया साफ, खुद भी फांसी पर लटका

By आकाश चौरसिया | Published: May 29, 2024 11:08 AM

MP Mass Murder: यह घटना महुलझिर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल इलाके बोदल कछार गांव में घटी। भीषण घटना रात में करीब 2 से 3 बजे के बीच घटी। इस घटना के बाद पुलिस को मिली जानकारी से वो वहां पहुंचे और पूरे गांव को सील कर दिया।

