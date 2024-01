Model Divya Pahuja News: कमरा संख्या 111 में कत्ल, 11 दिन बाद नहर से बॉडी बरामद, टैटू से पहचान, जानें घटनाक्रम

Highlights शव हरियाणा में एक नहर से बरामद किया गया है। गुरुग्राम के एक होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बलराज गिल से मिली जानकारी के आधार पर शव बरामद किया गया।

Model Divya Pahuja News: आखिरकार पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा का शव बरामद किया गया। 11 दिन के बाद पुलिस ने शरीर पर बने टैटू से पहचान की। हरियाणा पुलिस ने कहा कि पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा, जिनकी गुरुग्राम के एक होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी का शव हरियाणा में एक नहर से बरामद किया गया है।

कुछ दिन पहले पाहुजा की गुरुग्राम के एक होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बलराज गिल से मिली जानकारी के आधार पर शव बरामद किया गया, उसे कोलकाता हवाई अड्डे से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि गिल ने शव को ठिकाने लगाया था।

पुलिस ने बताया था कि पांच लोग पाहुजा को ‘होटल सिटी प्वाइंट’ ले गए और उन्होंने कमरा संख्या 111 में उसके सिर में इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह कथित तौर पर होटल मालिक अभिजीत सिंह (56) की ‘‘अश्लील तस्वीरों’’ के जरिए उसे ब्लैकमेल करके पैसे वसूल रही थी।

