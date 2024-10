VIDEO: मलाड में माता-पिता और पत्नी के सामने मनसे कार्यकर्ता की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, भयावह वीडियो सामने आया

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) से जुड़े एक व्यक्ति की बीच सड़क में उसके माता-पिता, पत्नी के सामने बेहरमी से एक समूह द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया। यह भयावह घटना मलाड की है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, मलाड ईस्ट में ऑटोरिक्शा चालकों के साथ उस व्यक्ति का झगड़ा हुआ और जल्द ही यह मौखिक झगड़ा हिंसा में बदल गया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति को उसके परिवार के सामने ही बेरहमी से पीटा गया। उसे बचाने के लिए उसकी माँ उसके ऊपर लेट गई ताकि उसे गुस्साई भीड़ से बचाया जा सके। उसके पिता की बाईं आँख पर गंभीर चोट लगी है। भीड़ द्वारा पिता की पिटाई करते हुए भी देखा जा सकता है।

जिस यूजर ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उसके अनुसार, "12-15 दोस्तों के समूह ने मिलकर इस लड़के आकाश को पीट-पीटकर मार डाला और इस झगड़े में उसकी पत्नी का गर्भपात हो गया। उसके पिता की बाईं आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना मुंबई के मलाड ईस्ट रोड पर हुई।"

12-15 group of friends moblynched and killed this boy Akash maine and his wife got miscarriage in this fight. His dad left eye was completely damaged. This happened on road malad east Mumbai

Trigger warning: Graphic details shown in the video



In Malad East, a tragic road rage incident unfolded when a man was brutally beaten to death in front of his father, mother, and wife.



In a desperate bid to protect him, his mother lay over his body, trying to shield him.