350 रुपये के लिए मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार

Highlights एक नाबालिग ने डकैती की कोशिश में एक 18 वर्षीय युवक को गला घोंटा फिर इसके बाद उसे चाकू से मार दिया पुलिस की मानें तो मंगलवार रात करीब 11.15 बजे पूर्वोत्तर दिल्ली के वेलकम इलाके में घटित हुआ

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग ने डकैती की कोशिश में एक 18 वर्षीय युवक को पहले गला घोंटा और इसके बाद तो उसने कई बार चाकू से वार किया। पुलिस की मानें तो मंगलवार रात करीब 11.15 बजे पूर्वोत्तर दिल्ली के वेलकम इलाके में जनता मजदूर कॉलोनी में 16 साल के एक लड़के ने एक नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी।

दिल्ली पुलिस के डीसीपी के मुताबिक, मामले जांच के दौरान पता चला की नाबालिग को पकड़ा लिया गया है। इसके साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा आरोपी ने डकैती की पीछे की वजह 350 रुपये को बताया, जिसे वह मृत नाबालिग से चुराना चाह रहा था। इसी बात के लिए जब मृत ने हंगामा किया तो उसका सबसे पहले मुंह दबाया और बेहोश होते ही उसपर चाकू से कई बार वार कर दिया।

16-Year-Old Stabs Teen Multiple Times, Dances In Brutal Murder On Camera The frenzied killing, allegedly over ₹ 350, took place in northeast Delhi's Welcome area, police said. https://t.co/ganhaqK0tr pic.twitter.com/f5awK4BtGu

डीसीपी ने कहा कि पीड़ित को पहले जीटीबी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां पर उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की मानें तो अब पीड़ित के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है।

जांच के तहत पीड़ित की पहचान करने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अपराध और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। डीसीपी ने कहा, वेलकम पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 16-वर्षीय किशोर ने किशोर पर कई बार चाकू से वार किया, कैमरे पर क्रूर हत्या के बाद आरोपी डांस करते दिखा। पुलिस ने कहा कि कथित तौर पर ₹ 350 से अधिक के लिए यह उन्मादी हत्या पूर्वोत्तर दिल्ली के वेलकम इलाके में हुई।

#WATCH | Delhi: On an incident of a young boy being stabbed to death in the Welcome area, Joy Tirkey, DCP, North East, says, "...We got information that a boy has been stabbed...The injured was taken to the hospital, where he was declared brought dead...CCTV footages were checked… pic.twitter.com/zonQz2ijU7