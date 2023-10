Maratha Reservation Protest: छत्रपति संभाजीनगर में भाजपा विधायक प्रशांत बांब के कार्यालय में तोड़फोड़, जालना में पंचायत समिति कार्यालय को आग लगायी, जानें अपडेट

Highlights अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। गंगापुर इलाके में बांब के कार्यालय में तोड़फोड़ की। विधायक के कार्यालय के अंदर खिड़की के शीशे और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया।

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक प्रशांत बांब के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

लाठी-डंडों से लैस कुछ मराठा आरक्षण समर्थकों ने सोमवार को यहां गंगापुर इलाके में बांब के कार्यालय में तोड़फोड़ की। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के कार्यालय के अंदर खिड़की के शीशे और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया।

#WATCH | Maharashtra | Maratha reservation agitators set fire to the NCP office in Beed City earlier this evening. Later they also set residences of NCP MLA Sandeep Kshirsagar and state's former minister Jay Kshirsagar on fire. Details awaited. pic.twitter.com/TcXSTsyuWm — ANI (@ANI) October 30, 2023

पुलिस की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सात ज्ञात आरोपियों और 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने के इरादे से जबरन घुसने), 427 (नुकसान पहुंचाने), 120 बी (आपराधिक साजिश), 143 और 144 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मराठा आरक्षण : आंदोलनकारियों ने जालना में पंचायत समिति कार्यालय को आग लगायी

मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के जालना जिले में लोगों की भीड़ ने एक पंचायत समिति कार्यालय में आग लगा दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरक्षण समर्थक कुछ लोग ‘‘एक मराठा, लाख मराठा’’ के नारे लगाते हुए जिले में घनसावंगी में सोमवार रात को पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे और परिसर में तोड़फोड़ की।

आग लगा दी। घनसावंगी थाने से एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस घटनास्थल पहुंची और आग को बुझाया लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और दो कमरों के कार्यालय का फर्नीचर जल गया। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि जालना में एक अन्य घटना में मराठा समुदाय के कुछ युवकों ने बदनापुर तहसील के शेलगांव गांव में सोमवार दोपहर को रेलवे फाटक पर ट्रेनों को रोकने का प्रयास किया।

In Yavatmal, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "The Maratha community needs to exercise some patience. Don't take an extreme stance, don't take extreme steps, I requested Manoj Jarange through you - a positive decision will be made. You will get reservation, you will get one… pic.twitter.com/viPaC4PInc — ANI (@ANI) October 30, 2023

प्रदर्शनकारी ट्रेन सेवा बाधित करने के प्रयास के तहत रेल पटरियों पर बैठ गए। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मी एवं रेलवे के अन्य अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें ट्रेन सेवा रोकने के कानूनी परिणामों के बारे में बताया।

आरपीएफ उप-निरीक्षक संदीप कुमार ने कहा, ‘‘बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी मौके से चले गए।’’ मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे 25 अक्टूबर से जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में आरक्षण की मांग के समर्थन में अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखे हुए हैं।

Protesters of Maratha Reservation Burnt Karnataka State Govt Bus 🚍 in Maharashtra 🤦‍♂️😭



Koyi Logic hai iska...!? 🤔



Mr Eknath Shinde & Devendra Fadanvis, Ur incompetence of handling Reservation issue is Hurting not only Maharashtra but Karnataka too...



Resign Immediately 🙏… pic.twitter.com/OmEdPUISLX — Dr Jain (@DrJain21) October 31, 2023

सोमवार को जरांगे ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा और आगजनी में शामिल होने से परहेज करने का आग्रह किया था। मराठा समुदाय के सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

