WATCH: शादी से मना करने पर शख्स ने 17 साल की लड़की को बीच बाजार चाकू मारा, सीसीटीवी में कैद घटना

Highlights यह घटना केरल के कोझिकोड के नादापुरम में व्यस्त समय के दौरान हुई आरोपी महिला को पकड़ता है और चाकू मारने से पहले उसे धक्का देता है लड़की को आसपास के व्यापारियों द्वारा बचाया गया जिन्होंने समय पर हस्तक्षेप किया

कोझिकोड:केरल के कोझिकोड जिले में हुई एक चौंकाने वाली घटना में, अरशद नाम के एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर 17 वर्षीय लड़की को चाकू मार दिया। यह क्रूर घटना कैमरे में कैद हो गई, चौंकाने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।

यह घटना कोझिकोड के नादापुरम में व्यस्त समय के दौरान हुई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि आरोपी महिला को पकड़ता है और चाकू मारने से पहले उसे धक्का देता है। यह सब दिनदहाड़े कलाची ओल्ड मार्केट रोड पर दोपहर करीब 2 बजे हुआ।

आरोपी अरशद ने चाकू मारने से पहले कथित तौर पर लड़की की पिटाई भी की। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, उसने लड़की पर वार करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि पास ही बाइक पर खड़े एक व्यक्ति को जब एहसास हुआ कि अरशद लड़की पर हमला कर रहा है, तो वह उसे बचाने के लिए दौड़ा।

लड़की को आसपास के व्यापारियों द्वारा बचाया गया जिन्होंने समय पर हस्तक्षेप किया। लड़की के हाथ पर चोटें आईं और उसे नादापुरम तालुक अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में एक दुकान मालिक भी घायल हो गया, जिसका आरोपियों के साथ झगड़ा हुआ था।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़की ने आरोपी अरशद से शादी का रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। शादी टूटने से कुछ महीने पहले ही उनकी शादी तय हुई थी। अरशद लड़की और उसके परिवार को धमकाता था और इसके कारण लड़की के परिवार को दूसरी जगह जाना पड़ा।

हालाँकि, अरशद ने फिर भी लड़की पर हमला किया, जो एक सुनियोजित हमले की तरह लग रहा है। पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि लड़की खतरे से बाहर है और उसकी चोटों का इलाज किया जा रहा है।

