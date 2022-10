पंजाब पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, राज्य पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी हमले का मुख्य आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, इस आतंकी से रखता है ताल्लुक

Highlights मोहाली में पंजाब पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया ह ै। आरोपी चरत सिंह कनाडा में रहने वाले आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ ​​लांडा का सहयोगी है।

चंडीगढ़ः मोहाली में पंजाब पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी हमले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। गुरुवार को मुंबई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि आरोपी चरत सिंह कनाडा में रहने वाले आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ ​​लांडा का सहयोगी है। उसे पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के साथ संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया था।

पंजाब पुलिस ने पहले कहा था कि लांडा ने नौ मई को मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। डीजीपी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उसने केंद्रीय एजेंसी और एटीएस महाराष्ट्र के साथ संयुक्त अभियान में पंजाब के मोहाली स्थित खुफिया मुख्यालय पर आरपीजी हमले के मुख्य आरोपी चरत सिंह को आज सुबह मुंबई से गिरफ्तार किया है।’’

