18 करोड़ रुपये की लूट, नकाब से ढके चेहरे, सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू

Highlights Loot Ukhrul: नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने 18.80 करोड़ रुपये लूटे 18 crore: मणिपुर के उखरुल जिले की घटना, लुटेरों ने पैसे लूटे Masked men loot: पंजाब नेशनल बैंक, उखरुल जिले में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से लूट

मणिपुर के उखरुल जिले में एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक शाखा से नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने 18.80 करोड़ रुपये नकद लूट लिए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक की यह शाखा उखरुल जिले के लिए 'करेंसी चेस्ट' है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक और एटीएम के लिए नकदी का भंडारण किया जाता है।

Armed robbers loot over Rs. 18 crore from a PNB bank in Ukhrul town captured in CCTV. #PunjabNationalBank#Ukhrul was looted at around 5:40 pm on Thursday by around ten unidentified masked men carrying sophisticated weapons. #BankHeist#Manipur#Loot

(Video source TTE) pic.twitter.com/uTn2xd127m