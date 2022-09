Watch: भतीजे के खिलौने वाले पिस्टल से महिला ने लूटा बैंक, फिल्मी स्टाइल में हजारों डॉलर लेकर ऐसे हुई फरार

Highlights सोशल मीडिया पर एक लेबनानी महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लाइव स्ट्रीम वीडियो में महिला को बैंक लूटते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने बैंक से हजारों डॉलर लेकर फरार हो गई है।

बेरुत: सोशल मीडिया पर एक लेबनानी महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें उसे बेरूत बैंक को कब्जे में लेते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले बैंक को कब्जे में लिया फिर कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए बैंक से हजारों डॉलर लेकर फरार हो गई।

आपको बता दें कि 2019 से लेबनान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में वहां के बैंकों में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है जिस कारण वहां के लोग बैंकों में पड़े उनके पैसों को निकालने के लिए इसी तरीके के कोशिश करते हुए देखे जा रहा है।

इस वायरल वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे एक महिला नकली गन से बैंक को लूटती है और अपनी जमा राशि को लेकर फरार हो जाती है। इस डकैती को महिला ने लाइव स्ट्रीम किया और किस तरीके से बैंक को लूटा है, उसे देखाया है।

वीडियो में यह देखा गया है कि सैली हाफिज (Sali Hafiz) नामक एक महिला ब्लॉम बैंक की बेरुत ब्रांच (Beirut branch of Blom Bank) में जाती है और तीन साल से फंसे पैसे को निकालती है। सैली को वीडियो में बैंक में काम करने वालों पर चिल्लाते हुए भी देखा गया है।

डकैती के दौरान सैली ने लाइव स्ट्रीम की और चोरी को अन्जाम देते हुए दिखाया है। सैली को लाइव स्ट्रीम में बोलते हुए देखा गया कि, "मैं सैली हाफिज हूं, मैं आज अस्पताल में मर रही अपनी बहन की जमा राशि लेने आई हूं। मैं किसी को मारने या आग लगाने नहीं आई हूं। मैं अपने हक के लिए का दावा( I came to claim my rights) करने आई हूं।"

#Lebanon#SallyHafez chose to take her money her own way!

She stormed a bank that stole her money in #Beirut and forced them to give her $20k of her savings, waving a handgun in a desperate attempt to fund the treatment of her sister, who suffers from cancer🤞🏻#SallyHafezYouRockpic.twitter.com/bbvNW5D1OH