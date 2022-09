लखीमपुर खीरी: पेड़ से लटके मिले दो सगी बहनों के शव, मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, विपक्ष का योगी सरकार पर हमला

Highlights लखीमपुर खीरी जिले के निघासन क्षेत्र में गन्ने के खेत में पेड़ से लटकी मिली दो सगी बहनों की लाश। बहनें दलित समुदाय से थीं, मामले में अभी तक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृत लड़कियों की मां का आरोप है कि पड़ोस के गांव के रहने वाले तीन युवकों ने इनका अपहरण किया था।

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन क्षेत्र में बुधवार शाम एक खेत में दो सगी बहनों के शव पेड़ पर फंदे से लटकते मिले। दोनों लड़किया दलित समुदाय की थीं। इस घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने निघासन चौराहे पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया।

पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नाराज ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले में पुलिस ने अभी तक चार आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। अरुण कुमार सिंह ने ये जानकारी दी।

#UPDATE | Uttar Pradesh: "Four accused in the matter have been taken into custody. Interrogation is underway," said Additional SP Arun Kumar Singh, Lakhimpur Kheri, after bodies of 2 girls were found hanging from a tree.



