Kushinagar News: सपा नेता रफी खान समेत 10 अरेस्ट, 562000 के जाली नोट, 110000 रुपये के असली भारतीय नोट, नेपाली नोट, 315 बोर के 10 अवैध तमंचे, 30 कारतूस बरामद

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कई थानों की पुलिस के एक साझा अभियान में जाली नोट के कारोबार में कथित रूप से शामिल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पांच लाख रुपये से ज्यादा के जाली नोट बरामद किये गए। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया कि मोहम्मद रफी खान उर्फ बबलू खान सपा लोहिया वाहिनी का पदाधिकारी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि पार्टी अपने स्तर पर इस घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है।

