मुंबई में कोरियाई महिला यूट्यूबर से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किए गए दो युवक

मुंबई: मुंबई की एक गली में एक युवक द्वारा एक कोरियाई महिला यूट्यूबर से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन युवकों की पहचान चांद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी के रूप में की गई है। इन युवकों की हरकतों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल, छेड़छाड़ के दौरान महिला यूट्यूबर का कैमरा ऑन था।

वीडियो बुधवार को वायरल हो गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला दक्षिण कोरिया की नागरिक है। इससे पहले पुलिस ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है।

A #Korean#female#YouTuber sexually was harassed by local boys in #Mumbai, Khar while she was live streaming in front of a 1000+ people

