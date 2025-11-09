Kolkata Rape Case: दादी के पास सो रही 4 साल मासूम का अपहरण, हैवानों ने किया दुष्कर्म, नग्न अवस्था में मिली बच्ची
By अंजली चौहान | Updated: November 9, 2025 08:27 IST2025-11-09T08:27:37+5:302025-11-09T08:27:41+5:30
Kolkata Rape Case:पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है।
Kolkata Rape Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पास हुगली में देर रात अपनी दादी के बगल में सो रही चार साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया और फिर उसका यौन शोषण किया गया। हुगली ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता, जो कथित तौर पर बंजारा समुदाय से है, तारकेश्वर स्थित रेलवे शेड में मच्छरदानी के नीचे एक खाट पर सो रही थी।
परिवार ने दावा किया कि हमलावर ने बच्ची की मच्छरदानी काट दी और उसे ले गया। बच्ची की दादी ने फटी हुई मच्छरदानी दिखाते हुए कहा, "अगली दोपहर बच्ची तारकेश्वर रेलवे हाई ड्रेन के पास खून से लथपथ मिली। वह मेरे साथ सो रही थी। सुबह करीब 4 बजे, कोई उसे ले गया। मुझे पता ही नहीं चला कि उसे कब ले जाया गया। मुझे नहीं पता कि उसे कौन ले गया। उन्होंने मच्छरदानी काट दी और उसे ले गए। वह नग्न अवस्था में मिली।"
महिला ने कहा, "हम सड़कों पर रहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे घर तोड़ दिए हैं। हम कहाँ जाएँ?" "हमारे पास कोई घर नहीं है।"
पीड़िता, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, का तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है।
बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने X पर पोस्ट किया, "तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। परिवार पुलिस स्टेशन पहुँचा, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई! अस्पताल ले जाया गया - चंदननगर रेफर कर दिया गया। तारकेश्वर पुलिस अपराध को दबाने में व्यस्त है। यह ममता बनर्जी के खुलेआम शासन का असली चेहरा है। एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी पुलिस सच्चाई को दबाकर राज्य की नकली कानून-व्यवस्था की छवि को बचा रही है।"