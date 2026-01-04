जर्जर मकान में अकेली रह रही थीं 64 वर्षीय बुजुर्ग, सुरेश जबरन घुसा और यौन उत्पीड़न की कोशिश, धक्का देकर भागी पीड़िता
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 4, 2026 21:16 IST2026-01-04T21:15:28+5:302026-01-04T21:16:00+5:30
आरोपी की पहचान पोरुलिप्पडम निवासी सुरेश के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है।
पलक्कड़ः केरल के पलक्कड़ जिले में घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला से यौन उत्पीड़न करने के प्रयास के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना अलातूर क्षेत्र की है। 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने जर्जर मकान में अकेली रह रही थीं और आरोपी ने शुक्रवार तड़के उनके घर में घुसकर उनसे यौन उत्पीड़न का प्रयास किया।
आरोपी की पहचान पोरुलिप्पडम निवासी सुरेश के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘शिकायत के आधार पर, आरोपी घर में जबरन घुसा और महिला से यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उन पर हमला भी किया।’’
शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने आरोपी को धक्का दिया और भागकर पास के एक घर में चली गई। पुलिस ने बताया कि सुरेश का पता लगा लिया गया है और जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हत्या के प्रयास सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।