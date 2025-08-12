Jammu Kashmir: 35 साल पहले कश्मीरी पंडित महिला की हत्या का मामला, राज्य के 8 स्थानों पर SIA कर रही रेड
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 12, 2025 11:55 IST2025-08-12T11:54:53+5:302025-08-12T11:55:51+5:30
Kashmiri Pandit Murder: अनंतनाग की 27 वर्षीय कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट का 18.04.1990 को एसकेआईएमएस सौरा के हब्बा खातून छात्रावास से अपहरण कर लिया गया था और अगली सुबह सौरा के उमर कॉलोनी मल्लाबाग में सड़क पर गोलियों से छलनी उसका शव पड़ा मिला था।
Kashmiri Pandit Murder: श्रीनगर में 35 साल पहले एक कश्मीरी पंडित महिला की हत्या की जांच के सिलसिले में राज्य अन्वेषण अभिकरण (एसआईए) ने मंगलवार को मध्य कश्मीर में कई स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने सरला भट्ट की हत्या के सिलसिले में प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) से पहले जुड़े कई लोगों के आवासों पर छापे मारे।
#BREAKING: After 35 years J&K Police SIA reopens rape and murder case of Kashmiri Hindu nurse Sarla Bhat in Kashmir.— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 12, 2025
SIA raids underway at 8 locations in central Kashmir's Srinagar. House of Jailed JKLF terrorist Yasin Malik, Javed Nalka. Peer Noor ul Haq Shah, Abdul Hamid… pic.twitter.com/D3vvR3pIGC
भट्ट अप्रैल 1990 में सोरा स्थित ‘शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज’ के अपने छात्रावास से लापता हो गई थीं और बाद में श्रीनगर में मृत पाई गई थीं। एजेंसी के अधिकारियों ने पूर्व जेकेएलएफ नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ एयर मार्शल के आवास पर भी तलाशी ली। यह मामला हाल में एसआईए को सौंपा गया है।