Kasganj Accident News: 7 बच्चे और 8 महिला समेत 22 लोगों की मौत, कासगंज में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार थे 54, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख सहायता देने का निर्देश

Highlights सात बच्‍चों और आठ महिलाओं समेत 22 लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गए। श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पटियाली-दरियावगंज मार्ग पर एक पोखर में पलट गयी। पटियाली-दरियावगंज मार्ग पर ओवरटेक करने के चक्कर में संतुलन बिगड़ गया।

Kasganj Accident News:उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पटियाली-दरियावगंज मार्ग पर एक पोखर में पलट गयी जिससे सात बच्‍चों और आठ महिलाओं समेत 22 लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) शलभ माथुर ने शनिवार को बताया कि वह मंडलायुक्त के साथ मौके पर जा रहे हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: A trolley carrying devotees overturned in Kasganj this morning, resulting in the death of 15 persons including children.



On the accident, SP Kasganj Aparna Rajat Kaushik says, "... A Police team was rushed to the spot immediately. The injured were… pic.twitter.com/vSjcovCJJf — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 24, 2024

उन्‍होंने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार श्रद्धालु एटा के जैथरा से कासगंज में गंगा स्नान करने जा रहे थे तभी पटियाली-दरियावगंज मार्ग पर ओवरटेक करने के चक्कर में संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सात-आठ फुट गहरे दलदली तालाब में पलट गई जिससे सात बच्‍चे और आठ महिलाओं समेत 22 लोगों की मौत हो गयी।

#UPDATE | CMO Kasganj, Rajiv Agrawal says, "22 deaths reported in Kasganj accident, five people are admitted here and two have been discharged...Around 10 people are injured..." pic.twitter.com/AqHFPPt8r9 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 24, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: On the Kasganj accident, UP Minister Anoop Pradhan says, "Nearly a dozen people died tragically when the trolley they were travelling in, overturned. The injured are being treated in the district hospital and I have come to visit them..." pic.twitter.com/o3ZyfdApL4 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 24, 2024

लगभग 15 से 20 घायल लोगों का अस्‍पताल में उपचार चल रहा है। उन्‍होंने कहा कि जल्द पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। माथुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

इस बीच मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्‍स' पर अपने शोक संदेश में कहा, ''जनपद कासगंज में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों के समुचित निःशुल्क उपचार के निर्देश दिए गये हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।''

कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत

कर्नाटक के बेलागावी जिले से लगभग 90 किलोमीटर दूर दत्त जंबोटी रोड पर हुई दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को हुई दुर्घटना में पांच लोगों की घटनास्थल पर जबकि एक अन्य की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार एक कार ने खड़े हुए दोपहिया वाहन और फिर एक अन्य दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, खड़े हुए वाहन के पास मौजूद दो लोगों को गंभीर चोट आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनमें से हनमंत मलप्पा माल्यागोल नामक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

पुलिस ने कहा कि अन्य मृतकों की पहचान एकनाथ भीमप्पा पदतारी (22), मल्लिकार्जुन रामप्पा मराठे (16), आकाश रामप्पा मराठे (14), लक्ष्मी रामप्पा मराठे (19) और नागपा लक्ष्मण यादवन्नावर (48) के रूप में हुई है। मुर्गोड पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।

बेलगावी जिले के पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेद ने कहा कि पिछले तीन दिन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 25 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और तेज गति से वाहन चलाने से बचने की अपील की।

