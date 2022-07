कर्नाटक: शिमोगा के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या करने वाले आरोपियों ने बेंगलुरु जेल में बनाया वीडियो, हुआ वायरल

Highlights हर्षा की हत्या के आरोपियों ने बेंगलुरु जेल से अपनी तस्वीरें और वीडियो भेजी हैं मामले में फौरन एक्शन लेते हुए बेंगलुरु पुलिस ने आनन-फानन में इसकी जांच शुरू कर दी है

बेंगलुरु:कर्नाटक के शिमोगा जिले में बीते 20 फरवरी को मारे गये बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के आरोपियों ने जेल से तस्वीरें और वीडियो भेजी हैं।

सोशल मीडिया पर आरोपियों की तस्वीरें वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस के हाथ-पैर फूल गये हैं। मामले में फौरन एक्शन लेते हुए बेंगलुरु पुलिस ने आनन-फानन में इसकी जांच शुरू कर दी है।

#FIR registered against 11 accused in @BajrangDalOrg member #Harsha murder case for making #videoreels inside highly secured #Parappana agrahara #Bengaluru central prison. The accused also can be seen talking to their associates over video. Probe ordered by #Karnataka govt. pic.twitter.com/Rr2j5JfxCS