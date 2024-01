VIDEO: होटल रूम में हिन्दू पुरुष संग पकड़ी गई मुस्लिम महिला के साथ 6 लोगों ने की मारपीट और छेड़छाड़, निजी पलों का वीडियो भी बनाया, किया वायरल

Highlights युवकों ने पुरुष और महिला के साथ न केवल मारपीट और गालीगलौच किया, जिसे वीडियो में देखा-सुना जा सकता है होटल के कमरे के अंदर जोड़े को मारने के बाद, वे उन्हें होटल के बाहर ले गए और सड़क पर उनके साथ और भी मारपीट की पुलिस ने एक युवक को अपनी हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है

हावेरी: कर्नाटक के हावेरी जिले के हनागल शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घटना में लगभग छह युवक एक होटल में घुस गए और एक अंतरधार्मिक जोड़े पर हमला कर दिया। उन्होंने जोड़े के निजी पलों का वीडियो भी बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर कमरे में घुसकर होटल के कमरे में मौजूद महिला और हिन्दू पुरुष की पिटाई करते हैं।

ऐसी खबरें हैं कि हिन्दू पुरुष उस महिला के साथ कमरे में था जिसकी शादी किसी अन्य पुरुष से हुई थी। युवकों ने कमरे के अंदर बिस्तर के पास खड़ी महिला पर भी हमला किया। यह घटना हनागल फोर्थ क्रॉस के एक निजी होटल में घटी, जहां हमलावरों के एक समूह ने दरवाजा खटखटाया और उस व्यक्ति से यह कहते हुए दरवाजा खोलने के लिए कहा कि वे यह देखना चाहते हैं कि कमरे में पानी आ रहा है या नहीं। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और युवक कमरे में दाखिल हुए और हिजाब पहने महिला के साथ मौजूद हिंदू आदमी की पिटाई शुरू कर दी।

युवकों ने पुरुष और महिला के साथ न केवल मारपीट और गालीगलौच किया, जिसे वीडियो में देखा-सुना जा सकता है। उन्होंने महिला को पीटते हुए कहा, ''क्या तुम बुर्का पहनकर सोई हो?'', जबकि आदमी को मारते समय वे चिल्लाये कि 'क्या तुम्हें हमारी लड़की चाहिए?'' घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने एक युवक को अपनी हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

होटल के कमरे के अंदर जोड़े को मारने के बाद, वे उन्हें होटल के बाहर ले गए और सड़क पर उनके साथ और भी मारपीट की। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक महिला को होटल के कमरे से खींचकर बाहर ले जाता है, जबकि अन्य युवक उस व्यक्ति को कमरे से बाहर ले जाते हुए और कमरे से बाहर जाते समय उसकी पिटाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

Blood boils looking at this video!!!!



Moral policing horror from #Karnataka's Haveri. Muslim youths beat up interfaith couple staying at a lodge in Haveri. Nearly 7 men barge into a lodge & thrash the couple.

Victims were dragged to the streets & assaulted, while filming the… pic.twitter.com/JNHFbm9o5V