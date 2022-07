वीडियो: कर्नाटक के हुबली में वास्तु गुरु चंद्रशेखर की हुई हत्या, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद

Highlights भक्त के रूप में हत्यारों ने चाकू मारकर चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या को अंजाम दिया चंद्रशेखर गुरुजी पर हमला तब हुआ जब वो शहर के निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आये थे प्रवचन और उपदेश के कारण चंद्रशेखर गुरुजी का कर्नाटक में अच्छा-खासा रसूख माना जाता है

हुबली:कर्नाटक के प्रसिद्ध सरला वास्तु के चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या हो गई है। भक्त के रूप में हत्यारों ने चाकू मारकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया।

जानकारी के मुताबिक हत्यारों ने चंद्रशेखर गुरुजी को उस समय निशाना बनाया, जब वो शहर के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए आये थे। हत्यारों की यह दुर्दांत घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्यारे बागलकोट के रहने वाले हैं।

#Karnataka | Horrific murder caught on CCTV at a private hospital in Hubbali; killers came in Devotees' guise



