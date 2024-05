कर्नाटक: नाबालिग से शादी करना चाहता था अधेड़ उम्र का पुरुष, इनकार करने पर काटा गला; सिर लेकर फरार

Karnataka Shocker: कर्नाटक के कोडागु जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना उजागर हुई है जिससे इलाके में मातम पसरा हुआ है। चौंकाने वाली घटना 15 वर्षीय नाबालिग के साथ घटी जिसकी बेरहमी से हत्या कर आरोपी उसका सिर ले गया। बताया जा रहा है कि 15 साल की एसएसएलसी छात्रा जिसने कोडागु जिले में एकमात्र छात्रा होकर 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। नाबालिग आगे की पढ़ाई करना चाहती थी जिसके लिए उसने अपने लिए आए शादी को प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शादी के प्रस्ताव ठुकराए जाने पर नाराज शख्स ने लड़की की बर्बरता से हत्या कर दी।

जानकारी के अनुसार, मृतका का नाम मीना है और वह सुरलब्बी गवर्नमेंट हाई स्कूल की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। वहीं, आरोपी की पहचान 34 वर्षीय मोन्नंदा प्रकाश, जिसे पापू के नाम से भी जाना जाता है, हम्मियाला गांव का रहने वाला है, ने कथित तौर पर इस बर्बर कृत्य को अंजाम दिया।

Kodagu, Karnataka | A class 10th student of Surlabbi Government High School, US Meena, murdered today while she was going to school.



The parents of the deceased had made preparations for the wedding of the minor girl. Her engagement was prevented by the Somwarpet police. It is…