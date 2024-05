Karnataka Crime: गर्लफ्रेंड के मैसूर न जाने से नाराज प्रेमी बना कातिल, घर में घुसकर चाकू से गोदा

Karnataka Crime: कर्नाटक के हुबली में एक कॉलेज परिसर में नेहा हिरेमथ की दर्दनाक हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब एक और लड़की की हत्या हो गई है। 21 वर्षीय युवती की हत्या भी नेहा की हत्या की तरह प्रेमी द्वारा की गई है। मामले का सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार तड़के एक 23 वर्षीय नाराज प्रेमी ने 21 वर्षीय लड़की के घर में घुसकर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने पहले युवती को धमकी देते हुए चेतावनी दी थी कि उसका भी हाल नेहा हिरेमथ जैसा ही होगा, जिसकी हाल ही में हुबली में एक कॉलेज परिसर में बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी सुबह 5.30 बजे महिला के घर में घुसा और सोते समय उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, आरोपी उस पर हमला कर चुका था। परिवार द्वारा हमलावर को रोकने के प्रयासों के बावजूद, व्यक्ति ने महिला की हत्या कर दी और भागने में सफल रहा। यह घटना बेंडिगेरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में वीरपुरा ओनी इलाके में हुई।

बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़िता की दादी और दो बहनों की मौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया। वह उसे पूरे घर में घसीटता रहा, लातें और चाकू मारता रहा। बाद में हत्यारे ने उसे रसोई में धकेल दिया जहां उसने उस पर फिर से चाकू से वार किया।

Girish a jilted lover murdered a young woman named Anjali in #Hubballi#Karnataka. The accused stabbed the young woman as she rejected his advances.Girish entered Anjali's house and stabbed her in her sleep multiple times.Girish is absconding & cops are on the lookout for him. pic.twitter.com/6kIesXvjjm