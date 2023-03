Karachi University: पंजाब विश्वविद्यालय के बाद कराची विवि में होली खेल रहे छात्रों पर हमला, 15 घायल, देखें वीडियो

Highlights पिछले दो दिन में इस तरह की यह दूसरी घटना है। सिंधी विभाग में एक घटना हुई थी, जहां हिंदू और अन्य छात्र होली मना रहे थे कुछ छात्रों ने उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

Karachi University: पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कम से कम 15 छात्र मंगलवार को एक कट्टरपंथी इस्लामी छात्र संगठन के सदस्यों द्वारा यहां कराची विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर होली मनाने से रोकने को लेकर हुए विवाद के दौरान घायल हो गए। पिछले दो दिन में इस तरह की यह दूसरी घटना है।

सोमवार को पंजाब विश्वविद्यालय के “लॉ कॉलेज” में भी ऐसी ही घटना हुई, जब करीब 30 हिंदू छात्र होली मनाने के लिए जमा हुए थे। इस दौरान उन पर हुए हमले में 15 छात्र घायल हो गए थे। कराची विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सिंधी विभाग में एक घटना हुई थी, जहां हिंदू और अन्य छात्र होली मना रहे थे।

Holi festival in Pakistan



1) 15 Hindu students injured after being attacked by Islami Jamiat-e-Talaba (IJT) radicals for celebrating Holi at Punjab University, Lahore



2) Hindu students beaten up by Islami Jamiat-e-Talaba (IJT) radicals for celebrating Holi at Karachi University pic.twitter.com/mYmGvDmchD — Anshul Saxena (@AskAnshul) March 7, 2023

एक दूसरे पर रंग फेंक रहे थे और इसी दौरान कुछ छात्रों ने उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। अधिकारी ने कहा, ‘‘हम इस घटना की जांच कर रहे हैं, जो पूरी तरह से हमारी नीतियों के खिलाफ है।’’ एक हिंदू छात्रा ने अन्य छात्रों के साथ मास्क पहनकर बाद में पूरी घटना को रेखांकित करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया।

Hindu students claimed they were harassed for celebrating #holicelebration in #Karachi university pic.twitter.com/6uxOwF2Csz — Riaz Sohail Janjhi, ریاض سہیل रियाज़ सुहैल (@RiazSangi) March 7, 2023

उन्होंने कहा, ‘‘इस्लामी जमीयत तुलबा के कार्यकर्ता आए और परिसर में होली मना रहे छात्रों पर हमला किया। उन्होंने कई छात्रों को पीटा।’’ छात्रा ने कहा, ‘‘उन्होंने छात्राओं को भी परेशान किया और हमें उस जगह से जाना पड़ा। हम होली का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। मैं चाहती हूं कि सरकार और विश्वविद्यालय जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।’’

Pakistan: After Punjab University now radical islamists have thrashed, harrased and stopped hindu minority students from celebrating #Holi in Karachi University. Brave hindu girls asks if "You can celebrate Eid why stop holi" pic.twitter.com/n0q6kohwko — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 7, 2023

Web Title: Karachi University Holi festival in Pakistan 15 Hindu students injured attacked Islami Jamiat-e-Talaba celebrating Holi at Punjab University Lahore see video