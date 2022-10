कानपुर में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली फिसलकर तालाब में गिरी, 22 लोगों की मौत, कई अन्य घायल, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये मुआवजा

Highlights हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

कानपुरःउत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर-ट्रॉली फिसलकर तालाब में गिर गई। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। कानपुर ज़िले के घाटमपुर इलाके में उन्नाव से लौट रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। पुलिस मौके पर पहुंची है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्परता से राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। मोदी ने ट्वीट किया, ‘कानपुर के हादसे से बहुत दुख हुआ। हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को सभी संभव सहायता प्रदान कर रहा है।’’

Uttar Pradesh | Over two dozen people injured after a tractor trolley carrying pilgrims returning from Unnao met with an accident as it overturned in Ghatampur area in Kanpur district. Police on the spot pic.twitter.com/AKCY9rxRWH

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि फतेहपुर के चंद्रिका देवी मंदिर में आयोजित एक समारोह में शामिल होने के बाद लगभग 50 व्यक्तियों को लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली घाटमपुर जा रही थी।

उन्‍होंने बताया कि इस बीच ट्रैक्टर-ट्राली के तालाब में गिरने से कथित तौर पर एक दर्जन लोगों की डूबने से मौत हो गयी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बड़ी संख्‍या में एंबुलेंस बुलाई और सभी पीड़ितों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जहां एक दर्जन से अधिक लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

PM Modi expresses condolences over tractor-trolley mishap in Kanpur & also announces an ex-gratia of Rs 2 lakh from PMNRF to the next of kin of the deceased & Rs 50,000 to the injured https://t.co/kF97Rufcczpic.twitter.com/pNWOmDeV9D