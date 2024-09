कन्नौज रेप केस: पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव का DNA सैंपल बलात्कार पीड़िता से मैच हुआ, फोरेंसिक जांच में हुई पुष्टि

Highlights समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं नवाब सिंह यादव का DNA सैंपल बलात्कार पीड़िता से मैच हुआ नवाब सिंह पर कन्नौज जिले में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार का आरोप है

लखनऊ: बलात्कार के आरोप का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को पुष्टि की कि नवाब सिंह यादव का डीएनए नमूना बलात्कार पीड़िता से मेल खा गया है। नवाब सिंह पर कन्नौज जिले में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार का आरोप है। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित कुमार आनंद ने कहा कि 16 दिनों के बाद प्राप्त फोरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार की घटना की पुष्टि हुई है।

एक संवाददाता सम्मेलन में कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा कि अपराध स्थल से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए गए और एफएसएल को भेजे गए। एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आगे की जांच कन्नौज पुलिस द्वारा की जा रही है।

