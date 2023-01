"कंझावला मामला: हादसे से पहले नशे की हालत में थी महिला, स्कूटी चलाने पर दे रही थी जोर," उसके साथ सवार सहेली ने बताया

Highlights निधि ने बताया कि वह (मृतिका) नशे की हालत में थी लेकिन दोपहिया वाहन चलाने पर जोर दे रही थी वह इस हादसे की चश्मदीद हैं और हादसे के वक्त मृतिका के साथ स्कूटी पर सवार थी डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कंझावला मामले में टीवी पर दिखाए जा रहे "घटिया बयानों" की निंदा की

नई दिल्ली: कंझावला हादसे में लड़की के साथ स्कूटी पर सवार उसकी सहेली निधि ने मीडिया के सामने आकर उस हादसे के बारे में बताया है। वह इस हादसे की चश्मदीद हैं। निधि ने बताया कि वह (मृतिका) नशे की हालत में थी लेकिन दोपहिया वाहन चलाने पर जोर दे रही थी। हादसे का जिक्र करते हुए मृतिका की दोस्त ने बताया कि कार से टकराने के बाद वह कार के नीचे आ गई, उसके साथ घिसटती चली गई। मैं डर गई और वहां से चली गई, किसी से कुछ नहीं बताया।

उसने बताया कि हादसे के बाद जब लड़की गाड़ी के नीचे फंस गई थी तो वो चिल्लाती रही बचाओ...बचाओ लेकिन कार वाले उसे घसीटते रहे। उसने ये भी बताया कि गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। बता दें कि इस केस में पकड़े गए पांचों आरोपियों ने अपने बयान में कहा था कि हादसे के वक्त वो शराब के नशे में थे और कार में तेज म्यूजिक चल रहा था, जिसके कारण उन्हें किसी तरह की आवाज नहीं आई।

She was in a drunken state but insisted on driving the two-wheeler.After being hit by the car,she came under the car,got dragged with it.I was scared &went away from there,didn't tell anything to anyone:Nidhi, eyewitness&friend of Delhi woman who died after being dragged by a car pic.twitter.com/SCBNlDKAgS