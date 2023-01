कंझावला मामला: फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में खुलासा- कार के आगे के बाएं पहिये में फंसी थी युवती

Highlights फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि कि अंजलि वाहन के आगे के बाएं पहिये पर फंसी हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादातर खून के धब्बे आगे के बाएं पहिये के पीछे पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि कार के नीचे अन्य हिस्सों पर भी खून के धब्बे मिले हैं।

नई दिल्ली: समाचार एजेंसी एएनआई ने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बलेनो की जांच करने के बाद यह पाया गया कि अंजलि वाहन के आगे के बाएं पहिये पर फंसी हुई थी। बता दें कि नए साल पर बाहरी दिल्ली में एक कार द्वारा अंजलि सिंह नामक युवती को टक्कर मारने और 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने मामला सामने आया। इस हादसे में अंजलि की मृत्यु हो गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

दिल्ली में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला कार के आगे के बाएं पहिये पर फंस गई थी। लैब ने कहा, "आरोपी की कार की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि महिला वाहन के आगे के बाएं पहिये में फंसी हुई थी। ज्यादातर खून के धब्बे आगे के बाएं पहिये के पीछे पाए गए। कार के नीचे अन्य हिस्सों पर भी खून के धब्बे मिले हैं।"

No sign of the woman present inside the car, found so far. Blood samples of the occupants of the car who are arrested, have also reached the FSL for detailed examination: Forensic Science Laboratory Delhi (FSL)