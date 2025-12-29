VIDEO: कैथल में कश्मीरी युवक से जबरन 'वंदे मातरम' बुलवाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस
By संदीप दाहिमा | Updated: December 29, 2025 20:21 IST2025-12-29T20:19:59+5:302025-12-29T20:21:18+5:30
हरियाणा के कैथल जिले से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कपड़े बेचने आए एक कश्मीरी युवक को कथित तौर पर धमकाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति युवक पर जबरन “वंदे मातरम” कहने का दबाव बनाता है। युवक खुद को मुस्लिम बताते हुए ऐसा करने से मना करता है।
हर बार कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, डराया, धमकाया जाता है!— Sadaf Afreen صدف (@s_afreen7) December 27, 2025
पर दंगाइयों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नही की जाती!
अपने ही देश मे अपने ही लोगो के साथ ऐसा व्यवहार कर के देश में तरक्करी ले आओगे क्या??
गरीबों को चैन से जीनों दो जल्लादों!pic.twitter.com/uL0aDsm7Ae
इसके बाद उसे गांव छोड़कर जाने को कहा जाता है और चेतावनी दी जाती है कि अगर वह दोबारा आया तो उसका सामान जला दिया जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद कैथल पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।