VIDEO: कैथल में कश्मीरी युवक से जबरन 'वंदे मातरम' बुलवाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

Highlights वायरल वीडियो के बाद कैथल में कश्मीरी युवक से बदसलूकी का केस दर्ज

हरियाणा के कैथल जिले से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कपड़े बेचने आए एक कश्मीरी युवक को कथित तौर पर धमकाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति युवक पर जबरन “वंदे मातरम” कहने का दबाव बनाता है। युवक खुद को मुस्लिम बताते हुए ऐसा करने से मना करता है।

हर बार कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, डराया, धमकाया जाता है!



पर दंगाइयों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नही की जाती!



अपने ही देश मे अपने ही लोगो के साथ ऐसा व्यवहार कर के देश में तरक्करी ले आओगे क्या??



गरीबों को चैन से जीनों दो जल्लादों!pic.twitter.com/uL0aDsm7Ae — Sadaf Afreen صدف (@s_afreen7) December 27, 2025

इसके बाद उसे गांव छोड़कर जाने को कहा जाता है और चेतावनी दी जाती है कि अगर वह दोबारा आया तो उसका सामान जला दिया जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद कैथल पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।

A Kashmiri youth selling clothes in Kaithal, Haryana, was allegedly harassed and threatened in a viral video. Police have registered a case against unknown persons and initiated an investigation.

