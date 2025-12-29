VIDEO: कैथल में कश्मीरी युवक से जबरन 'वंदे मातरम' बुलवाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

हरियाणा के कैथल जिले से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कपड़े बेचने आए एक कश्मीरी युवक को कथित तौर पर धमकाया गया।

VIDEO: कैथल में कश्मीरी युवक से जबरन 'वंदे मातरम' बुलवाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

हरियाणा के कैथल जिले से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कपड़े बेचने आए एक कश्मीरी युवक को कथित तौर पर धमकाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति युवक पर जबरन “वंदे मातरम” कहने का दबाव बनाता है। युवक खुद को मुस्लिम बताते हुए ऐसा करने से मना करता है।

इसके बाद उसे गांव छोड़कर जाने को कहा जाता है और चेतावनी दी जाती है कि अगर वह दोबारा आया तो उसका सामान जला दिया जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद कैथल पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।

A Kashmiri youth selling clothes in Kaithal, Haryana, was allegedly harassed and threatened in a viral video. Police have registered a case against unknown persons and initiated an investigation.


