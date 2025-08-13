DRDO के गेस्ट हाउस मैनेजर का जासूसी कांड, पाक को भेज रहा था खुफिया जानकारी; गिरफ्तार

August 13, 2025

Jaisalmer DRDO News: शख्स पर आऱोप है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा पार गोपनीय जानकारी लीक कर रहे थे, जिससे संवेदनशील सुरक्षा उल्लंघनों की चिंता बढ़ गई है।

DRDO के गेस्ट हाउस मैनेजर का जासूसी कांड, पाक को भेज रहा था खुफिया जानकारी; गिरफ्तार

Jaisalmer DRDO News: जैसलमेर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के गेस्ट हाउस के एक मैनेजर पर जासूसी का संगीन आरोप लगा है। मैनेजर पर आरोप है कि वह पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजता था जिसका खुलासा होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान पुलिस ने एक बयान में कहा कि DRDO गेस्ट हाउस के प्रबंधक, जिनकी पहचान महेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा पार गोपनीय जानकारी लीक कर रहे थे, जिससे संवेदनशील सुरक्षा उल्लंघनों की चिंता बढ़ गई है।

राजस्थान पुलिस ने कहा, "DRDO गेस्ट हाउस के प्रबंधक महेंद्र प्रसाद को जैसलमेर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और देश की गोपनीय और रणनीतिक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा पार पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।"

उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांचकर्ता लीक हुए डेटा की सीमा की जांच कर रहे हैं।

महेंद्र प्रसाद को राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने मंगलवार, 12 अगस्त को गिरफ्तार किया। वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पल्युन के निवासी हैं और जैसलमेर स्थित DRDO गेस्ट हाउस चंदन फील्ड फायरिंग रेंज में संविदा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस, पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर, डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर, राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस राज्य में संभावित राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है।

पुलिस ने बताया कि इस निगरानी के दौरान, यह पता चला कि महेंद्र प्रसाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और मिसाइल व अन्य हथियारों के परीक्षण के लिए फायरिंग रेंज आने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तानी आकाओं को भेज रहा था।

जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र में विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने उससे संयुक्त रूप से पूछताछ की और उसके मोबाइल फोन की तकनीकी जाँच की।

पुलिस ने बताया, "आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ उसे रिमांड पर लिया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी।"

