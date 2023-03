इंदौरः रामनवमी पर बड़ा हादसा, 12 लोगों की मौत और 19 घायल, पीएम मोदी ने सीएम शिवराज से की बात, मृतकों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

Highlights मरने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं। प्रशासन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बावड़ी का पानी मोटर से खींचकर बाहर निकाला गया।

इंदौरः इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी की छत ढहने से 12 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं। घायलों में दो छोटी बच्चियां शामिल है। प्रशासन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सभी घायलों को एप्पल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी डॉ. टी इलैयाराजा ने बताया कि हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल की मदद से बचाव अभियान जारी है और अब तक करीब 20 लोगों को बचाया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन ऐसे सार्वजनिक स्थानों को चिह्नित करेगा, जहां इस तरह के हादसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के संकरी जगह में बने होने के कारण बचाव कार्य में बाधा आई और इस दौरान मंदिर की एक दीवार तोड़ कर पाइप इसके भीतर डाला गया और बावड़ी का पानी मोटर से खींचकर बाहर निकाला गया।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंदिर में पुरातन बावड़ी की छत पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी और छत ज्यादा लोगों का बोझ नहीं सहन कर सकी। रहवासियों ने बताया कि मंदिर पुरातन बावड़ी पर छत डालकर बनाया गया था।

#WATCH | Madhya Pradesh: A team of NDRF reaches the temple in Indore where a stepwell collapse claimed 11 lives. pic.twitter.com/SisOnuXRiW — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 30, 2023

हादसे के बाद मंदिर के आस-पास उन चिंतित लोगों की भीड़ जुट गई जिनके परिजन हादसे के वक्त मंदिर में मौजूद थे। पटेल नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष कांतिभाई पटेल ने इस बात पर नाराजगी जताई कि हादसे की सूचना दिए जाने के बाद भी एक घंटे तक मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दी गए है।

President Droupadi Murmu expresses condolence over the death of people in stepwell collapse at Indore temple in Madhya Pradesh; prays for the quick recovery of those injured. pic.twitter.com/lxqktGvLTZ — ANI (@ANI) March 30, 2023

राज्य शासन ने मृतकों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुःख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की है। सपना संगीता रोड स्थित स्नेह नगर से लगा पटेल नगर में यह मंदिर है, जो करीब 55-60 वर्ष पुराना बताया जाता है।

#WATCH | MP HM Narottam Mishra revises the death toll in stepwell collapse at Indore temple



"...19 people rescued alive. 11 bodies recovered. Condition of a few among those rescued is critical...CM announced Rs 5 Lakhs each ex-gratia for deceased; Rs 50,000 each for injured..." pic.twitter.com/YWiHOsqv6K — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 30, 2023

मृतकों की लिस्टः

1 लक्ष्मी पति रतीलाल पटेल (70) 56 पटेल नगर

2. इंद्रकुमार पिता थामावदास हरवानी (53) 345 साधु वासवानी नगर

3. भारती कुकरेजा पति परमानंद कुकरेजा (58) सी 2 साधु वासवानी नगर

4. जयवंती परमानंद खूबचंदानी (84) 13 ए स्नेह नगर

5. दक्षा लक्ष्मीकांत पटेल (60) पटेल नगर

6. मधु राजेश भम्मानी (48) 41 सर्वोदय नगर

7. मनीषा अकाश मोटवानी 359 c साधु वासवानी नगर सिंधी कॉलोनी

8. गंगा पति गगन दास 58 पटेल नगर

9. कनक पटेल (32) पटेल नगर

10. पुष्पा पटेल (49) पटेल नगर

11 भूमिका ख़ानचन्दानी (31) पटेल नगर।

Stepwell collapse at Indore temple | MP: An ex-gratia amount of Rs 5 lakhs to be given to next of kin of deceased while Rs 50,000 will be given to the injured: MP CM SS Chouhan pic.twitter.com/tbHUd1LluZ — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 30, 2023

मिसिंग लोगों की लिस्ट

करिश्मा वाधवानी (26)

घनश्याम पुरसवानी (कीको) (40)

हितांश खानचंदानी डेढ़ वर्ष

सोमेश खत्री (11)

नंदकिशोर मंगवानी (57)

शारदा लाड़ (75)

राजेंद्र अग्रवाल ( 40)

सुनील सोलंकी (53)

तांसिक पाल (8)

वर्षा पाल (35)

पुष्पा पाल (60)

पिंटू चौहान (35)

उषा गुप्ता (75)

जितेंद्र सोलंकी (28)

सुभाष यावर (60)

इंदर चंडिकी (47)

जन बन पटेल (70)

प्रियंका पटेल (35)

शारदा बन पटेल (62)

विनोद पटेल (58)

रतन बेन पटेल (82)

कस्तूर बन पटेल (65)

सुरेश गुलानी

लोकेश गुलानी (25)

महक बंबानी (13)

