महाराष्ट्र में भीड़ ने ली मासूम की जान, बकरी चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के की पीट-पीट कर हत्या

By अंजली चौहान | Published: May 31, 2023 11:01 AM

महाराष्ट्र के परभणी इलाके के उखलाद गांव में मॉब लिंचिंग की घटना में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई।

फाइल फोटो