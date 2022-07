हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक भारी नकदी के साथ पकड़े गए, काउटिंग के लिए मंगाई गई मशीन

Highlights शनिवार देर शाम पांचला थान क्षेत्र के रानीहाटी मोड़ के पास उनकी कार को पुलिस ने रोक लिया। खबर के अनुसार, सभी विधायक पूर्वी मिदनापुर की ओर जा रहे थे कार की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में नकदी मिली

हावड़ा: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक और कैशकांड सामने आया है। शनिवार को पुलिस द्वारा झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों भारी नकदी के साथ पश्चिम बंगाल के हावड़ा पकड़ा गया है। पकड़े गए विधायकों में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल हैं। पुलिस ने तीनों विधायकों के पास से कितना कैश बरामद किया है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एसपी स्वाति भंगालिया ने इस बारे में कहा कि काउंटिंग मशीन आने के बाद ही हम इसकी गिनती कर पाएंगे।

खबर के अनुसार, सभी विधायक पूर्वी मिदनापुर की ओर जा रहे थे। शनिवार देर शाम पांचला थान क्षेत्र के रानीहाटी मोड़ के पास उनकी कार को पुलिस ने रोक लिया। जब कार की तलाशी ली गई तो तो वहां भारी मात्रा में नकदी रखी गई थी।

Howrah,West Bengal| We've nabbed 3 MLAs of Congress from Jharkhand namely Irfan Ansari, MLA from Jamtara, Rajesh Kachhap, MLA from Khijri & Naman Bixal, MLA from Kolebira with huge amounts of cash. We would only be able to count it once counting machines come: SP Swati Bhangalia pic.twitter.com/yo8VYyW9Yq

वहीं मामला सामने आने के बाद बीजेपी झारखंड सरकार पर हमला बोल रही है। राज्य इकाई के बीजेपी महासचिव आदित्य साहू ने इस बारे में कहा कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इससे पहले भी झारखंड में-अधिकारियों के घरों में बड़ी मात्रा में नकदी पकड़ी गई थी. वे जनता की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल दूसरे कामों में करते हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और यह सामने आया।

Ever since their Govt came to power, corruption is on a rise. Earlier too, large amounts of cash were caught in Jharkhand-at officers' homes. They use public's hard-earned income for other purposes. Police caught them & it came to light: Aditya Sahu, State Gen Secy, BJP Jharkhand pic.twitter.com/02ohUozZJY