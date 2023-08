Hero MotoCorp P K Munjal: पवन कांत मुंजाल के परिसरों पर छापेमारी, 25 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी और भारतीय मुद्राएं, सोने-हीरे के आभूषणों के अलावा ‘आपत्तिजनक’ दस्तावेज जब्त

Highlights विभिन्न देशों में करीब 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को अवैध तरीके से बाहर पहुंचाया। इस्तेमाल अंततः पी. के. मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया। सोने तथा हीरे के आभूषणों के अलावा ‘आपत्तिजनक’ दस्तावेज जब्त किए गए।

Hero MotoCorp P K Munjal: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी चेयरपर्सन पवन कांत मुंजाल एवं अन्य के परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी में करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी और भारतीय मुद्राएं, सोने तथा हीरे के आभूषणों के अलावा कुछ ‘आपत्तिजनक’ दस्तावेज जब्त किए।

ईडी ने मंगलवार को जाने-माने कारोबारी और दुपहिया वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी के प्रवर्तक 69 वर्षीय मुंजाल के दिल्ली तथा गुरुग्राम स्थित आवासीय एवं कारोबारी परिसरों में और उससे जुड़े कुछ अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी।

Foreign, Indian currencies and jewellery worth Rs 25 crore, incriminating documents seized in raids on Hero MotoCorp's P K Munjal, others: ED