हरियाणा पुलिस ने वसूली गिरोह का किया भंडाफोड़, ASI समेत 3 लोग गिरफ्तार, ऐसे भोले-भाले लोगों की संपत्ति हड़पते थे

By भाषा | Published: May 28, 2022 06:58 AM

आरोपियों की पहचान पंचकूला निवासी अनिल भल्ला, नरेंद्र खिल्लन और पुलिस चौकी सेक्टर-2, पंचकूला प्रभारी एएसआई गुरमेज सिंह के रूप में की गयी है। गिरोह का एक और सदस्य आकाश भल्ला फरार है।

