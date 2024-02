Nafe Singh Rathee shot dead: हरियाणा इनेलो प्रमुख नफे सिंह राठी की बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली: हरियाणा इनेलो अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की रविवार को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व विधायक की एसयूवी में यात्रा करते समय अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली चलाने से मौत हो गई। हमले के बाद गोली लगने से घायल राठी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

विशेष रूप से जनवरी 2023 में, हरियाणा पुलिस ने पूर्व मंत्री मांगे राम नंबरदार के बेटे और स्थानीय भाजपा नेता जगदीश नंबरदार द्वारा कथित आत्महत्या के मामले में राठी और पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

Dr. Manish Sharma stated that Ex-MLA Nafe Singh Rathee and Jai Kishan were brought in dead. Nafe Singh sustained several bullet injuries on his neck and other body parts. Two persons are admitted to the ICU.