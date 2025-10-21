Gwalior: नववाहिता ने एसिड पीकर दी जान, दहेज में भैंस न लाने पर ससुराल वालों ने किया था प्रताड़ित; पति समेत 5 पर मामला दर्ज

Gwalior Suicide: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने खुदखुशी कर ली। नवविवाहिता विमलेश बघेल ने यह कदम ससुराल वालों द्वारा माँगी गई महंगी "मुर्रा" भैंस न लाने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद उठाया। लगातार हो रहे दुर्व्यवहार ने उसे हताश कर दिया और उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने उसके पति और परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो फिलहाल फरार हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, उसके ससुराल वालों, जिनकी पहचान ससुर इमरत बघेल, सास विद्या बाई, देवर हरिसिंह और ननद भावना बघेल के रूप में हुई है, ने दहेज की माँग को लेकर विमलेश को कथित तौर पर लगातार प्रताड़ित किया। कथित तौर पर यह उत्पीड़न 31 जनवरी, 2024 को दिनेश बघेल से उसकी शादी के तुरंत बाद शुरू हुआ, जब परिवार ने उस पर अपने डेयरी व्यवसाय के लिए लगभग 2 लाख रुपये मूल्य की मुर्रा भैंस लाने का दबाव डाला।

विमलेश के रिश्तेदारों ने बताया कि उसे रोज़ाना मारपीट और भावनात्मक यातनाएँ सहनी पड़ती थीं, जिससे वह व्यथित और अकेली पड़ गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 20 सितंबर को, दुर्व्यवहार इतना बढ़ गया कि विमलेश ने अगले दिन तेज़ाब पीने जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया। उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके परिवार ने सदमे और दुःख का इज़हार करते हुए कहा कि वह बार-बार रोते हुए उनसे मिलने गई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने से बहुत डर रही थी।

पुलिस ने 17 अक्टूबर को दिनेश बघेल और उसके चार परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की। सभी पाँचों आरोपी अभी भी फरार हैं और अधिकारी उनकी सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं।

