VIDEO: ग्वालियर में महिला को सरेआम गोली मारने वाले व्यक्ति ने फेसबुक पर लाइव किया मर्डर का वीडियो
By रुस्तम राणा | Updated: September 13, 2025 19:43 IST2025-09-13T19:43:53+5:302025-09-13T19:43:53+5:30
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को एक महिला को 4-5 बार गोली मारने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर अपराध को अंजाम देते हुए फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की। गौरतलब है कि आरोपी अरविंद ठाकुर ने .315 बोर की देसी पिस्तौल से पाँच गोलियाँ चलाईं, जिनमें से चार उसकी पूर्व पत्नी नंदिनी केवट को लगीं।
जब वह घायल अवस्था में थी, तब भी उसने फेसबुक पर लाइव आकर दावा किया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी अंकुश पाठक और कल्लू नाम के एक अन्य व्यक्ति के कहने पर उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है।
उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के कई पुरुषों के साथ संबंध थे। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अरविंद पर काबू पाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया।
अंकुश के मुताबिक, वह और नंदिनी अरविंद के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील वीडियो ऑनलाइन शेयर करने की शिकायत दर्ज कराकर एसपी ऑफिस से लौटे ही थे।
वापस लौटते समय, अरविंद ने एक क्रिकेट स्टेडियम के पास उनसे झगड़ा किया। जब नंदिनी ने उससे बात करने से इनकार कर दिया, तो उसने पिस्तौल निकाल ली। अंकुश और कल्लू डर के मारे भाग गए और अरविंद ने नंदिनी को गोली मार दी।
नंदिनी के पिता ने शव लेने से किया इनकार
नंदिनी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। बाद में, उसके पिता ने शव लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे उसके ससुराल वालों को ले जाना चाहिए। हालाँकि, उसके ससुराल वालों ने भी इनकार कर दिया। उसके दोस्त अंकुश ने शव लेने की पेशकश की, लेकिन पुलिस नहीं मानी।
पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि नंदिनी का यह पाँचवाँ रिश्ता था। उसकी शादी पहले दतिया ज़िले के गोटीराम केवट से हुई थी, लेकिन कथित तौर पर उसके कई सालों से अन्य लोगों के साथ भी संबंध थे।
The accused spotted streaming murder on Facebook LIVE#MadhyaPradesh#Gwalior#Crimepic.twitter.com/71sT5RQIbP— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) September 13, 2025
इस मामले ने शहर को झकझोर कर रख दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि हत्या का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया गया था।