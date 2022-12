वीडियो: बेरहमी से एक व्यक्ति की हत्या, पहले 6 लोगों ने दबोचा फिर पत्थर से कुचला सिर, कैमरे में कैद दिल दहला देने वाली घटना

Highlights फुटेज में मृतक को पत्थर से सिर फोड़ने से पहले घसीटते हुए दिखाया गया है घटना 4 दिसंबर की आधी रात के आसपास शहर के केपी अग्रहारा इलाके की है पुलिस के अनुसार, अभी तक किसी भी हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हत्या की एक ऐसी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसे देखकर आपका दिल दहल उठेगा। छह लोगों (जिनमें तीन औरतें भी शामिल हैं) ने रात को एक युवक को पहले दोबाचा, फिर उनमें से एक ने बड़े से पत्थर से उसके सिर में कईबार वार किया और उसकी मौत हो गई। कैमरे में कैद हुई हत्या में समूह को बलप्पा के रूप में पहचाने गए मृतक को पत्थर से सिर फोड़ने से पहले घसीटते हुए दिखाया गया है।

4 दिसंबर की आधी रात के आसपास के वीडियो में शहर के केपी अग्रहारा इलाके में बैठे व्यक्ति को घेरते हुए एक समूह को दिखाया गया है। फुटेज में यह भी दिख रहा है कि 6 लोगों का समूह पुरुष को नीचे गिरा रहा है जबकि उनमें एक महिला सड़क पर से बड़ा सा पत्थर उठा कर लाती है। फिर एक व्यक्ति पत्थर से उसके सिर पर एक नहीं, दो नहीं, कईबार वार करता है।

इसके बाद समूह के सदस्य बारी-बारी से उस व्यक्ति को पत्थर से मारते हैं। बलप्पा ने बाद में दम तोड़ दिया। हालांकि अभी तक किसी भी हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। बेंगलुरु पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया है।

डीसीपी वेस्ट बैंगलुरु के मुताबिक, "लगभग 30 साल की उम्र के एक पुरुष की हत्या हेमंत मेडिकल्स के सामने 5वें क्रॉस केपी अग्रहारा में रात करीब 12:30 बजे हुई। इस कृत्य में तीन पुरुष और तीन महिला शामिल हैं।"

Man's Head smashed with stone in #Bengaluru, Murder Caught on Camera. 6 accused, including 3 women are yet to be identified by the police.@indiatvnewspic.twitter.com/6fjtIjxfcQ